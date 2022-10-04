Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay) görev tanımı nedir, Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay) ne iş yapar, Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay) Tanımı;

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Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay) Maaşları

Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7515.02

Meslek Adı :

Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İçecek Tadıcıları Ve Sınıflandırıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pişirilmiş çay ve kahve numunelerini tadan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tat Bakıcı (Kahve ve Çay) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pişirilmiş çay ve kahvenin lezzet ve kokusu gibi özelliklerini ve numunesini alınan maddenin ortalama piyasaya değerini tayin ve tespit etmek,

b) Ticaret alanında rağbet görecek özel harmanlar tavsiye etmek,

c) Çay ve kahvenin yetiştiği memleketi tayin edebilmek,

d) Müzayedelere katılarak büyük miktarlarda çay ve kahve satın alabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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