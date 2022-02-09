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  3. Tata Tiago Türkiye'ye geliyor! Fiyatıyla araç sahibi olmayan kalmayacak!

Tata Tiago Türkiye'ye geliyor! Fiyatıyla araç sahibi olmayan kalmayacak!

Çip krizi ve kurdaki dengesizlik sonrası Türkiye'de iyice yükselen araç fiyatlarına Asya pazarının önemli markası Tata dur diyecek. Marka, en çok satan modellerinden Tiago'yu Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Tata Tiago Türkiye'ye geliyor! Fiyatıyla araç sahibi olmayan kalmayacak!

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinin üzerine pandeminin yarattığı etkiler sonucu artan araba fiyatları, ülkemizde kur fiyatlarının da yükselmesiyle birlikte el sürülemez hale gelmişti. Sıfır araçların dışında vatandaşlar ikinci el araçlara da yaklaşamıyor. Bu kapsamda Asya pazarının fiyat performans aracı olan Tata, en çok satan modellerinden biri olan Tiago modeliyle Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

ASYA'NIN GÖZDE MARKALARINDAN

Artan fiyatlar sonucunda alternatif araç markaları da farklı ülkelere giriş yapıyor. Alım düzeyine göre düşük fiyatıyla düşük pazarlara giren Tata, Asya'da en çok tercih edilen markalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde kullanılan araç ve modeller Asya pazarına göre oldukça üst segmentte yer alıyor. İşte bu sebeple de fiyatların pahalılığından yakınan vatandaşa alternatif markalar kucak açıyor.

Tata Tiago Türkiye'ye geliyor! Fiyatıyla araç sahibi olmayan kalmayacak!

YAKIN ZAMANDA ADIM ATILACAK

Hindistan'ın önde gelen otomobil markaları arasında yer alan Tata'nın Türkiye pazarına girmeyi planladığı iddia edildi. Ülkedeki fiyatlar nedeniyle alt segment araçlarıyla ilgi toplayabileceğini düşünen markanın geri sayıma başladığı ve Tiago modelini kısa zaman içerisinde Türkiye'ye getireceği ifade ediliyor. Aracın fiyatı ise herkesi şaşırtacak.

Tata Tiago Türkiye'ye geliyor! Fiyatıyla araç sahibi olmayan kalmayacak!

FİYATIYLA DİKKAT ÇEKECEK

1199 cc'lik motora sahip olan Tiago 72 beygirlik güç üretiyor. 5 koltuk kapasiteli HB modelin mak torku ise 95Nm. Bu otomobil Hindistan'da vergiler dahil yaklaşık olarak 95 bin TL'den satışa sunuluyor. Bu fiyat üzerinden ülkemize geldiğinde uygulanacak ÖTV ve KDV eklentisiyle birlikte aracın Türkiye'deki fiyatı yaklaşık olarak 177 bin lira oluyor. Her ne kadar Hindistan'daki fiyatına göre pahalı olsa da ülkemizdeki otomobillerle kıyaslandığında Tata Tiago'nun oldukça ucuz olduğu görülüyor.

Tata Tiago Türkiye'ye geliyor! Fiyatıyla araç sahibi olmayan kalmayacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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