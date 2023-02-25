Tate Russell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tate Russell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tate Russell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tate Russell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tate Russell 24 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tate Russell Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Tate Russell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tate Russell'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tate Russell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tate Russell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tate Russell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tate Russell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Western Sydney

Tate Russell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tate Russell şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.