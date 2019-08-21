Tatiana Marinescu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

TATİANA MARİNESCU KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Haziran.1985

Tatiana Marinescu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Model, Dizi Oyuncusu

Tatiana Marinescu doğum yeri : Targoviste, Romanya

TATİANA MARİNESCU BİYOGRAFİSİ

Tatiana Marinescu, 17 Haziran 1985 tarihinde Romanya’nın Targoviste şehrinde doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini bu şehirde tamamlamış, ayrıca moda, fotoğrafçılık ve tasarımcılık eğitimi de almıştır. Gazetecilik eğitimi de alan Tatiana Marinescu, bir süre gazetecilik yapmıştır. Bükreş Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra birkaç yıllığına İtalya'ya gitmiş ve burada gazetede moda bölümünde çalışmıştır.

1999 yılında 14 yaşında iken bir İtalyan ajansın düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olunca İtalya’ya gitti. O zamandan beri mankenlik yapmaktadır.

Tatiana Marinescu, Coca Cola, L'oreal, Pepsi, Gilette, Braun, Danone, Schwarzkopf ve Yeni Rakı gibi markaların reklam filmlerinde oynadı. ELLE, Cosmopolitan, Esquire, Maxim ve FHM gibi dergilerde resimleri yayınlandı.

2012 Yılının Şubat ayında Dünya'nın önde gelen çikolata üreticilerinden Lambertz‘in "Lambertz Monday Night Çikolata ve Moda Show" adlı defilesi geçit törenine katıldı.

2011 yılından beri işadamı Osman Güney ile ilişkisi vardır. Baklava ve sütlaca bayılan Tatiana Marinescu, içki ve sigara kullanmıyor, her gün spor yapıyor.



Türkiye’ye taşınan Marinescu, Arnavutköy sırtlarında Boğaz manzaralı bir apartman dairesini 250 bin dolara satın alarak İstanbul’a yerleşti.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Boynu Bükükler (Esin) (Tv dizisi)

2013 - Altındağlı (Tv dizisi)