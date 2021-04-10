SON DAKİKA! Toprak Mahsülleri Ofisi vatandaşlara ücretsiz papates ve soğan dağıtacakİspanya'da El Clasico heyecanı: Real Madrid- Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Real Madrid- Barcelona muhtemel ilk 11'lerSavaşçı Albay Oktay Göktürk kimdir?Tatil için gelmişti, trafik canavarına kurban gitti! Rus turist otobüs kazasında hayatını kaybettiArtvin'de 40 günlük zorlu yayla yolculuğu başladı: Dağları tepeleri aşacaklarKadıköy’de 5 katlı binada çıkan yangın ucuz atlatıldı: 3 kişi yaralandıİnsan hakları ihlalleri ile gündemden düşmüyor! Suudi Arabistan’da 3 asker idam edildiMehtap Ar kimdir? Nereli? Mehtap Ar'ın hastalığı ne? Son haliMehtap Ar neden öldü? Hastalığı neydi?Son dakika| Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tatil için gelmişti, trafik canavarına kurban gitti! Rus turist otobüs kazasında hayatını kaybetti

Tatil için gelmişti, trafik canavarına kurban gitti! Rus turist otobüs kazasında hayatını kaybetti

Konya'da tur otobüsü kar yağışı ve tipi nedeniyle kaza yaptı. Meydana gelen kazada otobüsün içinde sıkışan rus turist hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 43 yaşındaki Rus turistin Elena Avtaikina olduğu tespit edildi.

Tatil için gelmişti, trafik canavarına kurban gitti! Rus turist otobüs kazasında hayatını kaybetti

Konya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kaza yapan tur otobüsünde hayatını kaybeden Rus turistin kimliği belli oldu. Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Aksaray Karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı Temsa marka yolcu otobüsü tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralanırken, 1 Rus turist hayatını kaybetti.

OTOBÜS İÇİNDE SIKIŞTI

Yaralılar ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yolcular ise kaza yerine gelen başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, devrilen otobüsün altında sıkışan turistin çıkarılması için kurtarıcı yardımıyla çalışma yaptı. Kurtarıcı marifetiyle düzeltilen otobüsteki 43 yaşındaki Rus turist Elena Avtaikina hayatını kaybetti. Turistin cansız bedeni cenaze aracına taşınarak Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Tatil için gelmişti, trafik canavarına kurban gitti! Rus turist otobüs kazasında hayatını kaybetti

Tatil için gelmişti, trafik canavarına kurban gitti! Rus turist otobüs kazasında hayatını kaybetti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT