Tatil Keyfi Yapan Siyasetçiye Gazeteci Ece Üner'den Sert Eleştiri: "Muhalefet Soluğu Tatilde Alıyor"

CHP'li Mahmut Tanal'ın tatil yapması, gazeteci Ece Üner'in tepkisine neden oldu. Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tanal'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Adam 'Çalışın, çalışın, daha çok çalışın' diyor, muhalefet soluğu tatilde alıyor!" şeklindeki sözleriyle kamuoyunun dikkatini çekti.

Günaydınlar.

Sağlıklı ,huzurlu ve esenlikler dolu bir hafta diliyorum. pic.twitter.com/qBg4mJIM1b — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 5, 2023

Gazeteci Ece Üner, Tanal'ın tatil pozlarını ve keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Adam 'Çalışın, çalışın, daha çok çalışın' diyor, muhalefet soluğu tatilde alıyor!" ifadeleriyle sert bir eleştiri yaparken, halkın da bu duruma sessiz kalmadığı görüldü. Sosyal medyada binlerce kişi, siyasetçilerin sorunlara çözüm üretmek için çalışması gerektiğini vurgulayarak, Tanal'ın tatil yapmasını eleştirdi.

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İşte Ece Üner'in gündem olan sosyal medya paylaşımı: "Adam kazandığının ertesi günü “çalışın, çalışın, daha çok çalışın” diyor. Muhalefettekiler soluğu tatilde alıyor. Böyle muhalefet doğru değil hatta yanlış bile değil…"

Adam kazandığının ertesi günü “çalışın, çalışın, daha çok çalışın” diyor. Muhalefettekiler soluğu tatilde alıyor. Böyle muhalefet doğru değil hatta yanlış bile değil… — Ece Üner (@eceuner12) June 5, 2023

Tanal'ın paylaşımının altına gelen yorumlar:

"Entrika Algı ne ararsan sende var Şanlıurfalısın memleketine tek bir kuruş yatırım yapmamış adamsın şimdi Şanlıurfa vekili oldun oradan kendine prim peşinde koşuyorsun YAZIK SANA."

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"Utanma duygusu oralara uğramamış belli ki"

"sayın vekil pek mutlu görünüyorsunuz. seçimi kaybetmek size epey huzur vermiş anlaşılan. genel başkanınızı istifaya davet ederek halka hizmet görevinizi ne zaman ifa edersiniz tahmini?"

"Mesainiz sona erdi bir tatili hak ettiniz tabi. 5 sene sonra bir aylık çalışma dönemine kadar yatın dinlenin"

"Bizim vergilerimizle aldığınız o mv maaşı haram olsun."

"Sırıttığınıza göre amacınız seçim kaybetmekmiş. Benim vergilerimden alacağınız o maaş haram zıkkım olsun".

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