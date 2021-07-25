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  3. Tatil pozlarıyla dikkat çeken Şükran Ovalı kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı olay oldu!

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Şükran Ovalı kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı olay oldu!

Ege'de tatilini sürdüren oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından mayolu fotoğrafını paylaşması üzerine oyuncunun giydiği renkli mayonun fiyatı dikkat çekti.

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Şükran Ovalı kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı olay oldu!

Eşi Caner Erkin'in takımı Fenerbahçe ile kampta olmasının ardından kızı Mihran Ela ile Ege'de tatile çıkan Şükran Ovalı, denizde çektirdiği mayolu pozlarını da Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

6 BİN TL ÖDEDİ

Son olarak pembe ve mor renklerden oluşan bir mayo giyen oyuncu çekildiği fotoğrafları peş peşe Instagram'dan yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti.  Başarılı oyuncunun mayoya 6 bin TL ödediği öğrenilmesinin ardından 36 yaşındaki oyuncunun pozlarından çok tercih ettiği mayonun fiyatı konuşuldu.

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Şükran Ovalı kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı olay oldu!Tatil pozlarıyla dikkat çeken Şükran Ovalı kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı olay oldu!Tatil pozlarıyla dikkat çeken Şükran Ovalı kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı olay oldu!

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