Koronavirüs salgınının her sektörü vurması üzerine turizm üzerindeki etkileri merak eden vatandaşlar için Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki tatil sezonu ne zaman başlayacak?

Tatil sezonu ne zaman başlayacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy satır başları şu şekilde:

"Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde."

15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor

Otellere sezon başlangıcını Nisan sonuna göre ayarlamalarını öneriyoruz."

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Corona virüsü belirtileri ne zaman ortaya çıkar?

Corona virüsü belirtileri Sağlık Bakanlığı

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez koronavirüse yakalanan bir hasta olduğunu açıkladı. Bakan Koca,"Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır." dedi

Sağlık Bakanı Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı.