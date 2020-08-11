Gazeteci Alphan, "Salgın sıfırlanmadan oteller açılsa, seyahat izni verilse dahi, tatile giden insanların COVİD19'a yakalanması halinde o bölgedeki hastanelerin kapasitesi zorlanabilir. Bu açıkcası, tatil yörelerinde yaşayan yerel halka da haksızlık. Bir yaz tatil yapmamak çok mu zor?" ifadelerini kullanmıştı.

Aradan kısa bir süre geçmesinin ardından gazeteci Melis Alphan sosyal medya hesabından tatilde çekindiği fotoğraflarını paylaştı. Bunun üzerine takipçileri Alphan'a attığı tweet'i hatırlattı.

"PARAMI İSTEDİĞİM GİBİ YERİM"

Melis Alphan, gelen eleştirilere ise şu ifadelerle yanıt verdi;

"Zaten 2 yıldır çeşitli sebeplerle tatile gitmemiştim. Normalleşme başlayınca temmuzda ben de kendi aracımla güvenli bir yere tatile gittim. Bu yüzden dünden beri nefret objesine dönüştürüldüm.

Kaldığım otelin ücretine kadar çıkarıp kinlerini kusuyorlar. Alın terimle paramı kazanırım, istediğim gibi de yerim." dedi.