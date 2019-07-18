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Tatil yerinde balkonda seks yaptılar! Cep telefonuyla çekildi...

İspanya'da Mallorca Adası'nda büyük bir skandal yaşandı. Tatil yapan iki kişi balkona çıkarak gündüz vakti seks yaparken yakalandı. Bu utanç verici anlar turistler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Tatil yerinde balkonda seks yaptılar! Cep telefonuyla çekildi...

İspanya'da turistlerin olduğu bir bölgede yaşanan seks skandalı konuşuluyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; görüntüler, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği S’Arenal bölgesindeki bir otelde çekildi.

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Arka planda Porto Rikolu şarkıcı Pedro Capo’ya ait meşhur ‘Calma’ şarkısı çalarken, otelin birinci kat balkonunda bir kadın erkek arkadaşı olduğu tahmin edilen şahsa oral seks yapıyor.

Haberde adı anılmayan kadın, görüntülerinin çekildiğini anlayıp içeri kaçarken, adam da kameraya doğru bakıyor.

Otelin balkonunda güpegündüz seks yapan çiftin uyrukları bilinmezken, olayın yaşandığı otelden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yerel gazeteler, görüntülerin yayılmasının ardından Mallorca Adası’na gelen turistlerin kalitesine ilişkin tartışma başlattı.

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