Tatilciler Muğla'ya akın etti! Koronavirüs vaka sayıları yüzde yüz arttı!

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, ülkenin dört bir yanından Muğla’ya akın etti. Yerleşik nüfusu 1 milyon olan kentte nüfus tatilcilerle birlikte 6 milyona dayandı.

Nüfusun artması ile koronavirüs vaka sayılarında da doğru oranda artış meydana geldi.

NÜFUS YÜZDE 500 VAKA YÜZDE 100 ARTTI

Nüfusun yüzde 500 artmasına karşılık koronavirüs vaka sayıları yüzde 100 arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haftalık vaka sayılarında geçtiğimiz hafta 16,69 olan Muğla'nın haftalık vaka sayısı, 10-16 Temmuz tarihleri arasında 33,44'e yükseldi.

MAVİYE İLK DÖNEN KENTTİ

Türkiye’de aşılama gerçekleşmesinin ardından ilk maviye dönen kentte, ilk doz aşılama oranı yüzde 84,5’lere ulaştı.

Birinci doz aşı olanların sayısı 675 bin 500’e, ikinci doz aşı olanların sayısı 428 bin olarak gerçekleşirken, üçüncü doz aşı olanların sayısı ise 103 bin kişiye ulaştı.