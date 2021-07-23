SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Kaş'ta tekne battı!Zorunlu hale geldi! Aile hekimlerinde kronik hastalıklar konusunda yeni dönem!Kaçan kurbanlığı aramaya gitmişti! Tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!Kandıra'da denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu!Tatilciler Muğla'ya akın etti! Koronavirüs vaka sayıları yüzde yüz arttı!Milli Piyango çekiliş sonuçları 23 Temmuz 2021 Cuma | Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2021 | Sıralı tam listeAyasofya-i Kebir Camii, ibadete açılmasının ilk yılında 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladıİki doz arası en iyi süre ne? BioNTech aşısı hakkında dikkat çeken araştırma!Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira'dan açıklamaDelta varyantı paniği! Sydney'de ulusal acil durum ilan edildi
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Tatilciler Muğla'ya akın etti! Koronavirüs vaka sayıları yüzde yüz arttı!

Tatilciler Muğla'ya akın etti! Koronavirüs vaka sayıları yüzde yüz arttı!

Yerleşik nüfusu 1 milyon olan Muğla tatil sezonun gelmesiyle birlikte 6 milyon nüfusa çıkması sonucunda koronavirüs vaka sayılarında yüzde 100 artış meydana geldi.

Tatilciler Muğla'ya akın etti! Koronavirüs vaka sayıları yüzde yüz arttı!

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, ülkenin dört bir yanından Muğla’ya akın etti. Yerleşik nüfusu 1 milyon olan kentte nüfus tatilcilerle birlikte 6 milyona dayandı.

Nüfusun artması ile koronavirüs vaka sayılarında da doğru oranda artış meydana geldi.

NÜFUS YÜZDE 500 VAKA YÜZDE 100 ARTTI

Nüfusun yüzde 500 artmasına karşılık koronavirüs vaka sayıları yüzde 100 arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haftalık vaka sayılarında geçtiğimiz hafta 16,69 olan Muğla'nın haftalık vaka sayısı, 10-16 Temmuz tarihleri arasında 33,44'e yükseldi.

Tatilciler Muğla'ya akın etti! Koronavirüs vaka sayıları yüzde yüz arttı!

MAVİYE İLK DÖNEN KENTTİ

Türkiye’de aşılama gerçekleşmesinin ardından ilk maviye dönen kentte, ilk doz aşılama oranı yüzde 84,5’lere ulaştı.

Birinci doz aşı olanların sayısı 675 bin 500’e, ikinci doz aşı olanların sayısı 428 bin olarak gerçekleşirken, üçüncü doz aşı olanların sayısı ise 103 bin kişiye ulaştı.

Tatilciler Muğla'ya akın etti! Koronavirüs vaka sayıları yüzde yüz arttı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT