Tatilcilerin denizdeki oyun parkuru eğlencesi

ANTALYA'da, sıcak havayı fırsat bilip, Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli- yabancı turistler, denizdeki oyun parkurunda eğlenceli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli- yabancı tatilciler ve kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Hafta sonu tatillerini denize girerek, geçiren tatilciler, uzun süre güneşlendi. Konyaaltı Sahili açığında kurulan oyun parkurunu tercih edenler ise eğlenceli vakit geçirdi.

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DHA