Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla birlikte çöp topladı

Yaz tatili için Almanya'dan memleketi Karabük'e gelen gurbetçinin çocukları ile yaptığı çevre temizliği takdir toplarken, sergilediği davranış örnek oldu.

Almanya'da yaşayan gurbetçi Abdullah İnam ailesi ile birlikte yaz tatili için memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine geldi. Yaşadığı mahallede gezintiye çıkan İnam çevredeki çöplerden rahatsız oldu. Çocukları ile birlikte kolları sıvayan İnam, insanlar tarafından bırakılan çöpleri toplayarak çevre temizliği yaptı. Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı olduğu öğrenilen Abdullah İnam, yazın memlekete geldiklerinde böyle bir manzara ile karşılaştıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Bizler yılda bir kere memleketimize gelebiliyoruz. Çocuklarımla beraber gezintiye çıktığımda çevredeki çöplerin fazlalığı hepimizi rahatsız etti. Çocuklarımda bana çöpleri toplayarak çevre temizliği yapmak istediklerini söylediler. Aldığımız poşetlerle çöpleri toplayıp ailecek çevreyi elimizden geldiğince temizledik. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, ellerindeki çöpleri bir poşete koyarak çöp konteynırına atsınlar. Doğayı kirletmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA