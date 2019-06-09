Tatilin son günü durgun geçti

Tarihi ve kültürel güzellikleri ile Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçi akınına uğrayan Odunpazarı'nda kalabalık tatilin son günü yerini durgunluğa bıraktı.

İç Anadolu Bölgesi'nin en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Eskişehir'de tatilin sona ermesiyle yaşanan kalabalık yerini durgunluğa bıraktı. Şehrin en çok ziyaretçi çeken noktalarından olan Odunpazarı bölgesi de hem tatilin son gününden hem de olumsuz hava koşullarından etkilenerek hareketsiz bir gün geçirdi. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçiler pazartesi günü ile birlikte işbaşı için yollara çıkarken gün içinde başlayan yağış sokakların boş kalmasında etkili oldu.

Kaynak: İHA