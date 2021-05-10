Tatışmanın sonu kanlı bitti! Kavga ettiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı İplik Pazarı Mahallesi, bu kez koca cinayetine tanık oldu. 60 yaşındaki S.K. ile 64 yaşındaki karısı H.K., henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bir süre devam eden kavganın ardından H.K., mutfaktan aldığı bıçağı kocasına sapladı.

Komşular tarafından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk incelemeleriyle, S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

S.K'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken kocasını bıçakladığı iddia edilen H.K. da gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.