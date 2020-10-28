Tatlı almak için evden çıktı! Sokak ortasında dövülüp hastanelik oldu

Adana'nın Çukurova ilçesinde işitme engelli 46 yaşındaki Cem İncesoy isimli bir kişi tatlı alıp eve döndüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebeple kimliği belirsiz kişilerce feci şekilde dövüldü. Olayın ardından saldırganlar kaçarken burnu kırılıp kolu çatlayan İncesoy ise hastaneye kaldırıldı. O anlar böyle kaydedildi.