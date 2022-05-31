Tatlı severlerin bu haberle ağızları ekşiyecek! Fıstıklı baklavalara veda zamanı! "Bir süre fıstıklı ürünlere ara verelim, üretmeyelim" Baklava üreticileri, fıstık fiyatlarını protesto etmek için fıstıklı baklava üretimine bir süre ara vereceklerini duyurdu. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, "Bir süre fıstıklı ürünlere ara verelim, üretmeyelim. Ürünlerimizi cevizli, fındıklı yapalım. Halkımızı da yanımıza alarak bu girişimimizi tüm esnafımıza iletelim. Halkımız boş baklavaya değil, bol fıstıklı ve cevizli baklavalara layıktır" diye konuştu.

1 6 Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), kilosu 440 liranın üzerine çıkan baklavalık fıstık fiyatlarını protesto etmek ve stokçulukla mücadele için eylem planı hazırladı.