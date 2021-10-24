Tatlı Ustası Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Tatlı Ustası Yardımcısı görev tanımı nedir, Tatlı Ustası Yardımcısı ne iş yapar, Tatlı Ustası Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tatlı Ustası Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tatlı Ustası Yardımcısı Tanımı;

Sütlü tatlı üretiminde en az 4 yıl deneyimli, Sütlü tatlı bölümünden çıkacak ürünlerde ustanın yanında görev almak, Ürünlerin hazırlanması ve paketlenmesine destek vermek, İmalathanenin genel düzenine uyum sağlamak.

Tatlı Ustası Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Tatlı Ustası Yardımcısı Maaşları

Tatlı Ustası Yardımcısı maaşı ortalama aylık 4.250- TL’dir. En düşük Tatlı Ustası Yardımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tatlı Ustası Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tatlı Ustası Yardımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Tatlı Ustası Yardımcısı Ne İş Yapar?

Tatlı Ustası Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Tatlı Ustası Yardımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Tatlı Ustası Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tatlı Ustası Yardımcısı mesleğinin meslek kodu 7512.31 olarak belirlenmiştir



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