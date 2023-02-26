Tato Jividze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tato Jividze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tato Jividze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tato Jividze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tato Jividze 14 Şubat 2002 tarihinde Tbilisi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ტატო ჟივიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tato Jividze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tato Jividze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tato Jividze'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tato Jividze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tato Jividze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tato Jividze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tato Jividze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Saburtalo Acad.

1 Ocak 2020 yılında Dinamo II

Tato Jividze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tato Jividze şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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