TATSO’dan “Gazeteciler Günü” programı

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilere yönelik program düzenledi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen program kapsamında TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, Genel Sekreter Rahime Yılmaz Acet ve TATSO yönetim kurulu ile meclis üyeleri ilçede görev yapan gazetecilerle yemekte bir araya geldi. Gazetecilik mesleği ile ilgili sorun ve sıkıntıların da görüşüldüğü programda, ayrıca TATSO basın işbirliği çerçevesinde yapılabilecek çalışmalar noktasında da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Sohbet havasında gerçekleşen programda günün anısına binaen bir konuşma yapan TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, gazetecilerin gününü kutladı. Konuşmasında gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, gazetecilerin görevi itibariyle bir kamu görevi yaptığına dikkat çekerek, "Gazetecilik fedakârlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslektir. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmektedirler. İlçemizde de bu önemli göreve yerine getiren, yerel ve ulusal medya temsilcileri yurttaşlarımızın gözü, kulağı, dili olmakta ve kamuoyunun haber alma hakkına da katkıda bulunmaktadır. Gazeteciler görevini yerine getirirken ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde çalışmaları da büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede halkın bilgi edinme özgürlüğünü yasal sınırlar içinde sunan tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, TATSO tarafından ilçede görev yapan gazetecilere gerek şehrin tanıtımına sağladıkları katkı ve gerekse TATSO'ya desteklerden ötürü "Teşekkür Belgesi" takdim edildi. Düzenlenen program, günün anısına TATSO Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet tarafından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA