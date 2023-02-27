Tatsuki Nara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tatsuki Nara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tatsuki Nara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tatsuki Nara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tatsuki Nara 19 Eylül 1993 tarihinde Kitami, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 奈良 竜樹 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tatsuki Nara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Tatsuki Nara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tatsuki Nara'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tatsuki Nara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tatsuki Nara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tatsuki Nara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tatsuki Nara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında C'dole Sapporo

1 Şubat 2015 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2016 yılında H. C. Sapporo

1 Şubat 2016 yılında Kawasaki Front.

4 Ocak 2020 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2021 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2022 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2022 yılında Avispa Fukuoka

Tatsuki Nara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tatsuki Nara şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tatsuki Nara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kitami Blue Thunders, Kitami Koizumi Jr HS, Consadole Sapporo Yth (-2011)

Japonya A21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.