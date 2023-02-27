Tatsuki Seko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tatsuki Seko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tatsuki Seko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tatsuki Seko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tatsuki Seko 22 Aralık 1997 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 瀬古 樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tatsuki Seko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Tatsuki Seko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tatsuki Seko'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tatsuki Seko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tatsuki Seko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tatsuki Seko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tatsuki Seko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Meiji Uni

2 Ağustos 2019 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2020 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2020 yılında Yokohama FC

9 Ocak 2022 yılında Kawasaki Front.

Tatsuki Seko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tatsuki Seko şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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