Tatsunari Ajiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tatsunari Ajiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tatsunari Ajiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tatsunari Ajiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tatsunari Ajiki 11 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 安食 龍成 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tatsunari Ajiki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına - tarihinde katılmıştır. Tatsunari Ajiki'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tatsunari Ajiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tatsunari Ajiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tatsunari Ajiki şuan Rissho University takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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