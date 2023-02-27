Tatsuya Hasegawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tatsuya Hasegawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tatsuya Hasegawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tatsuya Hasegawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tatsuya Hasegawa 7 Mart 1994 tarihinde Numazu, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 長谷川 竜也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tatsuya Hasegawa Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Tatsuya Hasegawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tatsuya Hasegawa'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tatsuya Hasegawa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mfhmmt16/

Tatsuya Hasegawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tatsuya Hasegawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tatsuya Hasegawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tatsuya Hasegawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Juntendo Univ.

5 Ağustos 2015 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2016 yılında Juntendo Univ.

1 Şubat 2016 yılında Kawasaki Front.

9 Ocak 2022 yılında Yokohama FC

Tatsuya Hasegawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tatsuya Hasegawa şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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