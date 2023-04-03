Tatsuya Kawaguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tatsuya Kawaguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tatsuya Kawaguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tatsuya Kawaguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tatsuya Kawaguchi 9 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 川口 達也 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tatsuya Kawaguchi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Tatsuya Kawaguchi'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tatsuya Kawaguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tatsuya Kawaguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tatsuya Kawaguchi şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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