Tatsuya Morita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tatsuya Morita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tatsuya Morita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tatsuya Morita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tatsuya Morita 3 Ağustos 1990 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 守田 達弥 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tatsuya Morita Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tatsuya Morita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tatsuya Morita'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tatsuya Morita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tatsuya Morita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tatsuya Morita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tatsuya Morita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Kyoto Sanga

10 Haziran 2012 yılında Kataller Toyama

31 Ocak 2014 yılında Kyoto Sanga

1 Şubat 2014 yılında Albirex Niigata

6 Ocak 2018 yılında Matsumoto Yama.

4 Ocak 2020 yılında Sagan Tosu

21 Temmuz 2022 yılında Kashiwa Reysol

31 Ocak 2023 yılında Sagan Tosu

1 Şubat 2023 yılında Kashiwa Reysol

Tatsuya Morita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tatsuya Morita şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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