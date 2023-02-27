Tatsuya Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tatsuya Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tatsuya Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tatsuya Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tatsuya Tanaka 9 Haziran 1992 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田中 達也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tatsuya Tanaka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Tatsuya Tanaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tatsuya Tanaka'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tatsuya Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tatsuya Tanaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tatsuya Tanaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tatsuya Tanaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Hig. Fukuoka HS

1 Nisan 2011 yılında Kyushu Sangyo U

10 Ağustos 2011 yılında Roasso Kumamoto

31 Ocak 2012 yılında Kyushu Sangyo U

15 Mart 2012 yılında Roasso Kumamoto

31 Ocak 2013 yılında Kyushu Sangyo U

14 Haziran 2013 yılında Roasso Kumamoto

31 Ocak 2014 yılında Kyushu Sangyo U

1 Şubat 2015 yılında Roasso Kumamoto

1 Şubat 2016 yılında FC Gifu

31 Ocak 2017 yılında Roasso Kumamoto

5 Ocak 2019 yılında Gamba Osaka

10 Temmuz 2019 yılında Oita Trinita

9 Ocak 2021 yılında Urawa Reds

9 Ocak 2022 yılında Avispa Fukuoka

Tatsuya Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tatsuya Tanaka şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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