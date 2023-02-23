Tatu Miettunen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tatu Miettunen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tatu Miettunen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tatu Miettunen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tatu Miettunen 24 Nisan 1995 tarihinde Mänttä şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tatu Miettunen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tatu Miettunen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Tatu Miettunen'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tatu Miettunen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tatu Miettunen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tatu Miettunen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tatu Miettunen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ilves

Tatu Miettunen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tatu Miettunen şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Tatu Miettunen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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