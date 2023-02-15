Tatu Varmanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tatu Varmanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tatu Varmanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tatu Varmanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tatu Varmanen 9 Temmuz 1998 tarihinde Sundbyberg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Finlandiya,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tatu Valdemar Varmanen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tatu Varmanen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Tatu Varmanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tatu Varmanen'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tatu Varmanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tatu Varmanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tatu Varmanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tatu Varmanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IF Bromma U19

1 Mart 2017 yılında FC Inter

2 Mart 2017 yılında JJK Jyväskylä

9 Temmuz 2017 yılında FC Inter

7 Mart 2019 yılında TPS

1 Ocak 2021 yılında Östers IF

Tatu Varmanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tatu Varmanen şuan Östers IF takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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