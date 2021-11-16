Tatul Anuşyan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? İşte Tatul Anuşyan'ın biyografisi...

Başrahip Tatul Anuşyan, Türkiye Ermeni toplumunun eğitim dünyasında önemli rol modellerinden biridir. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Anuşyan'ın durumunun iyiye gittiği söylenmişti ancak, basında Başrahip'in ölümüne ilişkin haberlerin yaygınlaşması "Tatul Anuşyan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü?" sorularını da beraberinde getirdi. İşte Tatul Anuşyan'ın biyografisi...

TATUL ANUŞYAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ? İŞTE TATUL ANUŞYAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Tatul Anuşyan, 1966 yılında dünyaya geldi. 2003 yılında rahiplik mertebesi alan Başrahip Anuşyan, 2019 yılında Ruhani Kurul Başkanı oldu. Başrahip Anuşyan'ın Episkopos mertebesi alması için Ruhani Kurul, Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu II. Karekin'e başvuruda bulunmuştu.

Uzun süre Feriköy Kilisesi Vaizi olan Başrahip Anuşyan, Türkiye Ermeni toplumunun eğitim dünyasında görev almış, Patrikhanede yayınlanan eserlere de eli değmiştir.

Başrahip Anuşyan için 18 Kasım Perşembe günü Kumkapı Patriklik Kilisesi'nde sabah (Badarak) ayinini müteakip cenaze töreni düzenlenecek.

BAŞRAHİP NEDİR? KİMLERE DENİR?

Bir manastırdaki rahiplerin başı olan, manastırı yöneten din adamına Başrahip denir.

Rahip, ruhban sınıfına ait anlamına gelmektedir. Teoride dünyevi hayatla uğraşmayan, manastırda diğer rahiplerle ya da tek başına izole bir şekilde yaşayan, mal mülk sahibi olmayan, kendini dini bilimlere, meditasyona ya da topluma hizmete adamış kişidir. istediği yaşta manastır hayatına katılabilir. ancak katıldıktan sonra manastır düzeni ve kurallarına harfiyen uymakla yükümlüdür. ömrü boyunca manastırda kalabilir. yükselerek manastırdan sorumlu başrahip olabilir ya da din adamlığı eğitimini alırsa papazlık yapabilir.