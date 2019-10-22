Tatvan Belediye Meclisinden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek

Bitlis'in Tatvan Belediye Meclisi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Tatvan Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantı sonrası, meclis üyeleri adına açıklama metnini okuyan meclis üyesi Fazıl Engin, "Barış Pınarı Harekatı operasyonun amacı, bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş olan Suriyelilerin ülkelerine geri göndermelerini sağlamaktır" dedi.

Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin en büyük dramlarının yaşandığını ve bu savaşta milyonlarca insanın yurtlarından edildiğinin altını çizen Engin, iç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütlerinin binlerce insanı katlettiğini ve aynı zamanda bu boşluktan faydalanarak buralarda yer edindiğini anımsattı. Suriye'nin kuzeyine yerleşen PKK, YPG/PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerden bölgenin temizlenmesi için harekat düzenlendiğini ifade eden Engin, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirtti. Engin, "Ülkemizde 40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen bu örgütler; bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katlettiler. Devletimizin yıllarca bu örgütlerle mücadele ettiğini çok iyi bilmekteyiz. Sadece terör örgütleriyle değil uluslararası destekçileriyle de büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Bu mücadelenin diğer bir ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. Adı geçen bu terör örgütlerinin tümü birbirinin aynısıdır ve ikiz kardeş gibidirler. Bu operasyondaki amaç, bölgemizin barış ve refahına karşı tehdit olan terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak. Yurtlarında zulmü, katliamı, sürgünü ve baskıyı gören, evlatlarını yitirmiş binlerce Suriyelilerin vatanlarına geri dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Tatvan Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza başarılar diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin her zaman yanında olmaktan onur duyarız" diye konuştu.

Toplantı ve açıklama sonrası meclis üyeleri, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile birlikte Türk bayrağı açarak asker selamı verdi.

Kaynak: İHA