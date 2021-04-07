Tatvan Belediyesi alt yapı çalışmalarına başladı

Cumhuriyet Caddesi üzerinde başlayan altyapı çalışmasında ilk etapta Fuar Mahallesi'nde bulunan polis noktası ile İskele Caddesi arasında başlandı. 800 metre uzunluğundaki ilk etap tamamlandıktan sonra aşamalı olarak Karayolları Şefliğine kadar altyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

"BU ŞEHRİN OLMAZSA OLMAZI ALTYAPISIDIR"

Bu yıl altyapının yüzde 100 oranında tamamlanacağını söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Altyapı zor ve zahmetli bir iş ama bir şehrin atardamarlarını oluşturuyor. Bir şehrin olmazsa olmazı altyapısıdır. Uzun yıllar şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamının yenileneceği altyapı çalışmalarını bu sene içerisinde tamamen bitireceğiz" dedi.

Cumhuriyet Caddesi'nde, Van istikametinden Üçyol (Doğumevi) Kavşağına doğru olan yol şeridinde geçen yıl Karayolları Kavşağı ile Üçyol (Doğumevi) Kavşağının altyapı çalışmalarını iki hafta gibi kısa bir sürede tamamladıklarını belirten Başkan Geylani, "Polis noktası ile Karayolları (Adabağ) Kavşağına olan kısmı Ramazan Bayramı'ndan önce tamamlayarak yolu trafiğe açacağız. Tabi sıkıntılı ve meşakkatli bir iş olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuda vatandaşlarımızın da sabır ve metanet göstermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR AĞACA ZARAR VERİLMEYECEK"

Altyapıdaki bu çalışmaların tamamlanmasının hemen akabinde ise Karayolları tarafından gerekli üst yapı çalışmalarına ivedilikle başlayacağını ifade eden Başkan Geylani, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Karayollarının üst yapıdaki çalışmalarını tamamlamasının ardından ise belediyemiz tarafından yine çevre düzenlemesi ve ışıklandırma başta olmak üzere gerekli üstyapı çalışmaları da kısa sürede tamamlanmış olacak. Tabi bunu yaparken Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan hiçbir ağaca zarar verilmeyecek. Yapılacak olan ışıklandırma Belediye Kavşağından Karayolları Kavşağına kadar refüjden, Karayolları Kavşağından fuar alanına kadar da kaldırımlardan yapılacak. Altyapının tamamlanması için gerekli olan 52 milyon 711 bin 19 TL AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz ve milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler'in destekleriyle kredi yoluyla altyapı çalışmaları için İller Bankasında onaylandı. Desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz ve milletvekillerimize teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı