Tatvan Belediyesinden emlak ve reklam vergisi uyarısı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, son ödeme tarihi 2 Aralık 2019 Pazartesi günü olan 2019 yılı reklam, emlak ile çevre temizlik vergisiyle ilgili vatandaşı uyardı.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "2019 yılı emlak vergisi ödemesi 2. taksitleri için son gün yaklaşıyor. Emlak vergisi ödemeleri için her mülk sahibi ödemesini Tatvan Belediyesi internet adresi üzerinden ödeyebilecek. İkinci taksit ödemeleri için son gün ise 2 Aralık 2019 Pazartesi günü. Bu tarihten sonra ödeme yapacak olan vergi mükellefleri faiz ödeme durumu ile karşı karşıya kalacaklar. Vergi mükellefi vatandaşlar vergi ödemelerini Tatvan Belediyesi hizmet binası ve Cumhuriyet Caddesi eski hizmet binasında bulunan tahsilat vezneleri ile www.tatvan.bel.tr üzerinden e-belediye sekmesini kullanarak ödemelerini yapabilecekler. İkinci taksit ödemelerinin başladığı emlak, reklam ve çevre temizlik vergisi 2 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek" denildi.

Kaynak: İHA