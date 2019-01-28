Tatvan-Van karayolunda zincirsiz ağır vasıta geçişine izin verilmeyecek
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına sebebiyle ağır vasıta araçların Tatvan-Van istikametine zincirsiz olarak trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına sebebiyle ağır vasıta araçların Tatvan-Van istikametine zincirsiz olarak trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde süren yoğun kar yağışı nedeniyle başta tır ve kamyonlar olmak üzere ağır vasıtaların Tatvan-Van istikametine zincirsiz trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması önemle duyurulur" denildi.
Kaynak: İHA
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