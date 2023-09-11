Tatvan’a yeni atanan öğretmenlere davul zurnalı karşılama

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesine yeni atanan öğretmenler, davul zurnayla karşılandı.

Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve okul yöneticileri, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullarına atanan öğretmenleri davul zurna ile karşıladı. Davul zurna sürprizi yapılan öğretmenlere çiçek takdim edildi. Yeni atanan öğretmenler, öğrenciler ve okul yönetimi, karşılamanın ardından okul bahçesinde halay çekti.

Rize'den geldiğini söyleyen ve bu karşılamadan ötürü mutluluk duyduğunu atanan Denizcilik/Gemi Yönetimi Öğretmeni Emire Aksu, "İlk atama yerim olan Tatvan'da okul yönetimi ve öğretmen arkadaşlar bize böyle bir tören hazırladıkları için çok mutlu oldum. 2023-2024 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Davul zurna ile karşılandık, çok duygulandık teşekkür ederim herkese" şeklinde konuştu.

Yeni atanan öğretmenleri farkındalık oluşturmak adına davul zurna ile karşıladıklarını söyleyen Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Kara, "Yeni göreve başlayan öğretmenlerimizin okula aidiyet duygusunu geliştirmek açısından idareci ve öğretmen arkadaşlarımızla böyle bir karşılama düzenledik. Umarım bu karşılamada memnuniyet duymuşlardır. Kendilerini yabancı hissetmedikleri bir ortamda bu eğitim öğretim işini beraber yapacağımıza inanıyoruz. Farkındalık oluşturmak adına davul zurna eşliğinde karşılamayı uygun gördük. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin katılımları bizi mutlu etti. Biz yeni atanan öğretmenleri bağrımıza bastık, onlar da bizi bağırlarına basacaklarından hiçbir şüphemiz yoktur" dedi.

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)