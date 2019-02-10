Tatvan’da aday öğretmenlere yönelik seminer

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik "yetiştirme" semineri düzenlendi.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tatvan Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde, sözleşmeli aday öğretmenlere mesleki konuları da içeren eğitimler veriliyor. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da, ilçede görev yapan sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik düzenlenen "yetiştirme" seminerini ziyaret ederek, aday öğretmenler ile bir araya geldi. Ziyarette aday öğretmenlere yönelik bir konuşma gerçekleştirilen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, aday öğretmenlere başarı dileklerini iletti

Aday öğretmenler de, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek dilek ve temennilerinden ötürü Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini ilettiler.

Seminer ziyaretinde Kaymakam Özkan'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer de eşlik etti.

Kaynak: İHA