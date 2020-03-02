Tatvan’da çatıdan düşen kar kütlesi 3 araca hasar verdi

BİTLİS'in Tatvan ilçe merkezindeki bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, 3 araçta hasara neden oldu.

Tatvan ilçe merkezindeki 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi koruma demirlerinin kopmasıyla düştü. Kar kütlesinin düştüğü anda bina önünde park halinde olan 3 araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, kar kütleleri nedeniyle kapanan ana yoldan araçların kontrollü şekilde geçmeleri sağlandı. İbadullah Camii yanında meydana gelen olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kar kütleleri altında kalan 3 araçta hasar oluştu.

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Kaynak: DHA