Tatvan’da çöp taksiler görev başında

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete başlayan çöp taksiler, ilçenin en işlek caddesindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tatvan Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere alımı yapılan 2 adet çöp taksi daha pratik ve daha temiz bir şekilde çöplerin toplanması için her gün 06.00 ile 24.00 saatleri arasında aralıksız çalışıyor. Büyük temizlik araçlarının temizlik yaptığı sırada trafik sıkışıklığına yol açtığı, insan ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çöp taksiler ile gün içinde daha kolay ve seri bir şekilde biriken çöpler toplanıyor. Ayrıca bu uygulama ile büyük çöp araçlarından kaynaklanabilecek olası trafik aksamalarının da önüne geçiliyor.

Yakın zaman önce belediye araç filosuna eklenen çöp taksilerin mesailerinin sabah 06.00 ile 24.00 saatleri arasında aralıksız devam ettiğini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çöp taksilerin temizlik çalışmasına büyük katkı sunduğunu söyledi. Tatvan Belediyesi olarak temizliğe önem verdiklerini kaydeden Başkan Geylani, "Bilindiği gibi çöp taksiden önce büyük temizlik arabaları Tatvan trafiğine çıktığı zaman trafik sıkışıklığına neden oluyordu. Çöp taksilerimiz geldikten sonra cadde trafiğinde bu konuda rahatlama yaşandı. Bu bakımdan çöp taksilerimiz bize çok büyük bir avantaj sağladı. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan çöp taksilerimiz gece mesai bitimine kadar 20 kez Cumhuriyet Caddesi üzerinde temizlik çalışması yapıyor ve çöplerin birikmesine müsaade etmiyor" dedi.

Tatvan'ı temiz tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen çöp taksi şoförü Ferhat Kılıçarslan ise "Elimizden geleni yapıyoruz. Kendimize ait araçlarımızla işimize devam ediyoruz. Çöp taksilerimiz geldikten sonra trafik baya bir rahatladı. Yani neredeyse çöplerin toplanıldığı artık hissedilmiyor. Büyük arabaların giremediği tüm noktaları tertemiz yapabiliyoruz. Bunlar bize çok büyük bir avantaj sağladı. Elimizden geldiği kadar memleketimizi temiz tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA