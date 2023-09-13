Tatvan’da İlköğretim Haftası törenle kutlandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Program, Tatvan Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasının ardından Hidayet İlkokulunun konferans salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ bir konuşma yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, "2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış programı münasebetiyle bir arada bulunmaktayız. Eğitim öğretim faaliyetlerimiz bu hafta itibariyle başlamış bulunmaktadır. İlçemizde yaklaşık 24 bin öğrencimiz ve bin 600 öğretmenimizle görev başı yapmış olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı eğitim açısından geleceğe hazırlarken biz öğretmenler olarak en önemli görevimiz iyi insan yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hidayet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine gül verdikten sonra program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)