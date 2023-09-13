Tatvan’da İlköğretim Haftası törenle kutlandı

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Tatvan’da İlköğretim Haftası törenle kutlandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Program, Tatvan Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasının ardından Hidayet İlkokulunun konferans salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ bir konuşma yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, "2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış programı münasebetiyle bir arada bulunmaktayız. Eğitim öğretim faaliyetlerimiz bu hafta itibariyle başlamış bulunmaktadır. İlçemizde yaklaşık 24 bin öğrencimiz ve bin 600 öğretmenimizle görev başı yapmış olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı eğitim açısından geleceğe hazırlarken biz öğretmenler olarak en önemli görevimiz iyi insan yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hidayet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine gül verdikten sonra program sona erdi.

Tatvan’da İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Tatvan’da İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Tatvan’da İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Tatvan’da İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Son Haberler
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Kocaelispor’u ağırladı, yemek ücretini ödemeyince ortalık karıştı
Kocaelispor’u ağırladı, yemek ücretini ödemeyince ortalık karıştı
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Selin sürüklediği ağaç kökleri ile taşları toplayıp dekoratif süs eşyalarına dönüştürdü
Selin sürüklediği ağaç kökleri ile taşları toplayıp dekoratif süs eşyalarına dönüştürdü
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!