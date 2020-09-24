Bakanlar Akar ve Varank'tan TÜBİTAK'a ortak ziyaretAvrupa'da yılın transferi! Luis Suarez, Atletico Madrid'de!Süper Lig'de 3. hafta başlıyor!Almanya'da Ekonomi Bakanı Altmaier karantinadaEBA Zoom nasıl kullanılır? Zoom EBA'ya nasıl girilir? Uygulama türkçeye nasıl çevrilir?AK Parti Pamukkale Kadın Kolları Başkanı değiştiAlanyaspor, tarihinde ilk kez Avrupa'da! Rosenborg - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split! Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Bebek arabalarından hırsızlık yapan kadın tutuklandıBeşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor! Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tatvan'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Tatvan'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Tatvan'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Tatvan-Van karayolunun Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Tatvan yönüne giden 13 AAF 768 plakalı otomobil, yol kenarındaki dinlenme tesisine girmek istediği sırada, karşı yönden gelen 56 KE 825 plakalı kamyonla çarpıştı.

Tatvan'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Çarpışmanın etkisi ile yol kenarına savrulan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Durumları ağır olduğu belirtilen yaralılar ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Tatvan'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Tatvan'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Tatvan'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT