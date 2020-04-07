İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Tatvan’da kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi

Tatvan’da kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs kapsamında uygulanan tedbir kurallarına uymayan iş yerleri belediye tarafından mühürlendi.

Tatvan’da kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs kapsamında uygulanan tedbir kurallarına uymayan iş yerleri belediye tarafından mühürlendi.

Tatvan ilçesinde korona virüsle mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde denetimlerini arttıran Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs kapsamında uygulanan tedbir kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda da denetim yaptı. Yapılan denetimlerde kapalı olması gerektiği halde açık olduğu tespit edilen iş yerleri, zabıta ekiplerince Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza yazılarak mühürlendi.

Tatvan’da kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi

Tatvan’da kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT