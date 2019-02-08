Tatvan’da müzik dinleti programı

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün "Genç Umutlar" projesi kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde müzik dinleti programı ve resim sergisi açılışı yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen proje kapsamında düzenlenen program resim sergisi açılışıyla başladı. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen program açılış programı sonrasında davetliler sergiyi gezdi. Proje kapsamında açılan resim kursunun kursiyerleri Tatvan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan resimlerin görücüye çıktığı sergi büyük beğeni topladı.

Sergi açılışının ardından müzik dinleti programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın konuşmasıyla devam etti. Yürütülen projenin önemine vurgu yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, proje ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Proje kapsamında birçok kurs açıldığını ve bunun yanı sıra faydalı birçok iş yapıldığına dikkat çeken Kaymakam Özkan, "Bugünde bunun bir sonucu olarak hepimiz buraya toplandık. Bu vesile ile de hem bu emeğe dahil olan gençlerimizin ve öğretmenlerimizin hem de bu emeğe dahil olan emniyet teşkilatımızın eserlerini gördük ve izledik. Gerçekten güzel emek ve yürek verdiler, güzel bir işe ve proje imza attılar. Ben bu vesile ile bir kez daha emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Ardından "Genç Umutlar" projesi kapsamında açılan Bağlama kursunun Dumlupınar Ortaokulu öğrencilerinden oluşan kursiyerleri sahne aldı. Sahnede tüm hünerlerini sergileyerek davetlilere keyifli bir program sunan öğrenciler, yetenekleriyle büyük beğeni topladı.

Programa Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Tatvan Emniyet Müdürü Tuncay Aygün, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA