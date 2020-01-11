Tatvan’da öğrencilere "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kaymakamlığın, "Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor" projesi kapsamında lise öğrencilerine "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi.

Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim sonunda öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Eğitim kapsamında düzenlenen belge törenine katılarak öğrencilere belgelerini takdim eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, "Tatvan Kaymakamlığımızın Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerine Masal ve Hikaye Anlatıcılığı eğitimi verildi. Bugün bu eğitimin belge törenini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz kursa büyük ilgi gösterdi ve onların performanslarını izlerken onlarla gurur duyduk. Meslek Lisesi öğrencilerimizin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaparken, milli ve manevi değerlerimizi en güzel şekilde yansıtan masal ve hikaye anlatıcılığı geleneğine de sahip çıkmayı, nesilden nesile aktarmayı hedefledik. Başta Tatvan Kaymakamlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Proje koordinatörü ve Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitmeni Mihraç Kulu ise, "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencilerine Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi vermekten mutluluk duydum. 20 ders saati süren eğitimimizi öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla tamamladık. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde meslek liselerinin cazip hale getirilmesi ve uygulama yapabilecekleri imkanları genişletmeyi hedefledik. Bunu da masal ve hikaye anlatıcılığı ile destekledik. Onlar bu eğitimle drama, geleneksel masal anlatıcılığı, masal ve hikayelerin eğitimsel işlevleri, masal ve hikayelerle ilgili kavramlar, ritim, çocuklara masal anlatma sanatı, yaş gruplarına göre masal ve hikayeler gibi birçok başlıkta eğitim aldı. Bugün de o eğitimler kapsamında öğrendiklerini sergileme imkanı buldular. Güzel ve verimli bir süreç geçirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA