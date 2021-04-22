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  3. Tatvan’da trafik kazasi! 2 kamyon çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Tatvan’da trafik kazasi! 2 kamyon çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sebze taşıyan kamyon ile başka bir kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Tatvan’da trafik kazasi! 2 kamyon çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre; saat 03:00 sularında gerçekleşen kazada isimleri belirlenemeyen Tatvan istikametinden Muş istikametine giden 65 AR 766 plakalı kamyon ile Muş istikametinden Ahlat istikametine giden ve sebze yüklü olan 65 AAR 199 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 2 yaralı olay yerinde bulunan ambulanslarla Tatvan devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tatvan’da trafik kazasi! 2 kamyon çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Tatvan’da trafik kazasi! 2 kamyon çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

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