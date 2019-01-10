Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tatvan ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bitlis istikametinden Ahlat istikametine gitmekte olan ve sürücüleri öğrenilemeyen özel bir firmaya ait 21 FS 535 plakalı yolcu otobüsü Tatvan ilçe girişindeki kavşaktan geçmek üzere olduğu esnada Tatvan istikametinden Bitlis istikametine gitmekte olan 34 LNB 70 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ve otobüs yoldan çıkarak kavşaktaki refüje savruldu. Her iki araçta da maddi hasarın meydana geldiği kazada, Veysel Yasak, Bedrettin Yasak, Ayhan Kaçmaz ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otobüsteki yolcular ise başka araçlarla kaza yerinden tahliye edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA