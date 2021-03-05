Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin kimliği ve memleketi belli oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 personelin yaralandığı 11 askerimize de mezar olan helikopter kazası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, 11 şehidimizin kimliğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre şehitlerimizin isimleri ve memleketleri şöyle;

*Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy),

*Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin),

Nazmi Yılmaz

*Albay Şentürk Aydınyer (Kars),

*Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra),

*Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat),

*Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale),

Ömer Umulu

*Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of),

*Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar),

*Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar),

Şükrü Karadirek

*Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı)

Tolga Demirci

*Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya)

Hakan Gül

Açıklamada yaralananların ise Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak (Ordu-Kabadüz) olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

MSB, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza yaptığının tespit edildiğini bildirmişti.

Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilmişti. Daha sonra yaralı 2 askerin daha hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.