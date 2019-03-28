Tatvanlı öğrenciler tiyatroyla buluştu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayata geçirdiği örnek projeler nedeniyle yılın öğretmeni seçilen Sadettin Aka Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, örnek bir girişime daha imza atarak ilçe merkezi ve köylerindeki öğrenci ve ailelerini tiyatro ile buluşturdu.

Daha öncesinde yurtdışı gezisi için biriktirdiği parayla ilçede sinemaya hiç gitmemiş olan 600 öğrenciyi sinema ile buluşturarak örnek bir girişime imza atan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, hazırladığı sosyal etkinlik projelerine bir yenisini daha ekledi. Dünya Tiyatro Günü'nü fırsat bilen Mihraç Kulu, bu kez ise örnek bir girişime daha imza atarak Tatvan merkez ve köylerindeki öğrenci ve ailelerini tiyatro ile buluşturdu. Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Sevgi Seli Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Seli Tiyatro Topluluğu ile birlikte kolları sıvayan Mihraç Kulu, öğrencileri ve ailelerini Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen organizasyon kapsamında "Hanım Köylü" isimli tiyatro oyununa götürdü. Etkinlik sayesinde öğrenciler ilk defa tiyatro ile buluşmanın sevinç ve heyecanını yaşarken, aileleri ise öğrencilerinin tiyatro sevincine ortak oldu. Düzenlenen sosyal etkinlik sayesinde aileleriyle birlikte gönüllerince eğlenme imkanı bulan öğrenciler, Sevgi Seli Tiyatro Topluluğu oyuncularının sahnelediği "Hanım Köylü" isimli komedi oyunu ile adeta kahkahaya boğuldu.

Öğrencilere yönelik yeni bir sosyal etkinlik projesi içinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, etkinliğe yaklaşık 200 kadar öğrenci ve öğrenci velisinin katıldığını ifade etti. Etkinlik sayesinde daha önce hiç tiyatroya gitmeyen birçok öğrencinin ilk defa tiyatro ile tanışma fırsatı bulduğunu dile getiren Kulu, "Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla daha öncesinde hiç tiyatroya gitmemiş olan öğrencilerimiz ve velilerine yönelik sosyal etkinlik hayata geçirmek istedik. Bu kapsamda da gerekli tüm izinlerimizi alarak Sevgi Seli Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte böyle bir etkinliği hayata geçirdik. Etkinlik sayesinde Tatvan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki öğrencilerimizi ve velilerini "Hanım Köylü" isimli tiyatro oyunu ile buluşturduk. Öğrencilerimiz tiyatro oyunu ile gönüllerince eğlenme imkanı bulurken, velileri de onların sevincine ortak oldu. Her şey çok güzel geçti. Böyle özel ve güzel bir etkinlikte yer almak son derece güzel bir duygu oldu. Ben bu vesile ile Sevgi Seli Tiyatro Topluluğuna ve katkı sunan diğer herkese çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Tiyatrolar Birliği Doğu Anadolu Temsilcisi ve aynı zamanda Sevgi Seli Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hakan Torun Oral ise, Dünya Tiyatro Günü gibi anlamlı bir günde böyle bir etkinlikte yer almanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Programın Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlendiğini ifade eden Hakan Torun Oral, "Sevgi Seli Tiyatro Topluluğu olarak öğrencilerimizi ve velilerini ağırlamaktan son derece mutluluk duyduk. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde gerçekleştirdiğimiz programda gençleri ve oyuncularımızı yalnız bırakmayıp salonu aydınlatan, sahneye ışık saçan, bizimle o havayı teneffüs eden herkese teşekkürü borç bilirim. Ayrıca; mükemmel bir oyuna imza atan Sevgi Seli Tiyatro Topluluğu oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyor, bir hayale dünyaları sığdıranların günü kutlu olsun diyorum" dedi.

Kaynak: İHA