Taty Castellanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taty Castellanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taty Castellanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taty Castellanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taty Castellanos 3 Ekim 1998 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Valentín Mariano José Castellanos Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taty Castellanos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taty Castellanos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taty Castellanos'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taty Castellanos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tatycaste11anos

http://www.instagram.com/tatycastellanos11/

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Taty Castellanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Taty Castellanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Taty Castellanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taty Castellanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında U. de Chile

18 Temmuz 2017 yılında CA Torque

30 Haziran 2018 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2018 yılında CA Torque

27 Temmuz 2018 yılında New York City

31 Aralık 2018 yılında CA Torque

1 Ocak 2019 yılında New York City

25 Temmuz 2022 yılında Girona FC

30 Haziran 2023 yılında New York City

Taty Castellanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taty Castellanos şuan Girona FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Taty Castellanos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 21 numaralı formasıyla 19 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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