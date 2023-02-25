Taulant Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taulant Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taulant Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taulant Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taulant Marku 14 Haziran 1994 tarihinde Pukë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taulant Marku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taulant Marku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taulant Marku'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taulant Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taulant Marku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taulant Marku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taulant Marku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2013 yılında KF Tërbuni B

31 Ocak 2014 yılında KF Tërbuni

24 Eylül 2016 yılında KS Kastrioti

5 Ağustos 2020 yılında KF Korabi

16 Temmuz 2022 yılında FK Dinamo

Taulant Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taulant Marku şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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