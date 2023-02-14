Taulant Xhaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taulant Xhaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taulant Xhaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taulant Xhaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Taulant Xhaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taulant Xhaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taulant Xhaka

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taulant Xhaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taulant Xhaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taulant Xhaka 28 Mart 1991 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Taulant Ragip Xhaka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taulant Xhaka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Taulant Xhaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Taulant Xhaka'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Taulant Xhaka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tx.34/

http://www.facebook.com/TaulantXhaka/

Taulant Xhakaboyu ve yaşı kaç

Taulant Xhaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Taulant Xhaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Taulant Xhaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taulant Xhaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2010 yılında FC Basel

18 Ocak 2012 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2013 yılında FC Basel

Taulant Xhaka kimdir

Taulant Xhaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taulant Xhaka şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Concordia Basel, FC Basel 1893

Taulant Xhaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Taulant Xhaka nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Andi Zeqiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Zeqiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andi Zeqiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Zeqiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dan Ndoye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Ndoye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dan Ndoye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Ndoye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hugo Novoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Novoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hugo Novoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Novoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Kade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Kade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?