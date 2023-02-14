Taulant Xhaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taulant Xhaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taulant Xhaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taulant Xhaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taulant Xhaka 28 Mart 1991 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Taulant Ragip Xhaka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taulant Xhaka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Taulant Xhaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Taulant Xhaka'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Taulant Xhaka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tx.34/

http://www.facebook.com/TaulantXhaka/

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Taulant Xhaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Taulant Xhaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Taulant Xhaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taulant Xhaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2010 yılında FC Basel

18 Ocak 2012 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2013 yılında FC Basel

Taulant Xhaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taulant Xhaka şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taulant Xhaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Concordia Basel, FC Basel 1893

Arnavutluk takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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